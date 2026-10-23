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Pradales cree "desconcertante" la actitud de los sindicatos para justificar la huelga del 11-N
En el pleno de control del Parlamento Vasco, el lehendakari ha respondido a una pregunta de Sumar sobre su postura ante la huelga general convocada en defensa del derecho a la vivienda y de unos mejores salarios.
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