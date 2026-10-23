El Gobierno Vasco exige al Ministerio de Sanidad que cumpla su compromiso de reformar los fondos de cohesión

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad que cumpla el compromiso adquirido con Euskadi de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA).

Según ha informado el Departamento de Salud, consideran "inaceptable" que el Ministerio mantenga la "inacció" sobre las "deficiencias" de este sistema y, al mismo tiempo, siga exigiendo el pago de las liquidaciones. En septiembre, Euskadi recibió una factura de 51 millones de euros correspondiente a los fondos de 2023 y 2024, una cantidad que no abonará mientras no exista una cobertura legal que la justifique, un desarrollo normativo y un modelo de compensación justo.

Martínez ha acudido a Madrid para participar de forma presencial en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.