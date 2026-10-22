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Bengoetxea y Etxanobe pasan a la segunda vuelta de las primarias del PNV, que seguirán hasta el domingo

La candidata del BBB ha logrado el apoyo de alrededor de 34 batzokis, frente a los 10 de la actual diputada general. La segunda vuelta entre las candidatas que logren suficientes apoyos será del 29 de octubre al 2 de noviembre.
(Foto de ARCHIVO) (I-D) El presidente de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, Luis Chillida; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila; la diputada general de Bizkaia y presidenta del patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Elixabete Etxanobe; la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea; el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo; y el director del museo de bellas artes d Bilbao, Miguel Zugaza; durante la presentación del regreso a Bilbao de la escultura monumental de Eduardo Chillida, 'Elogio del hierro III', en la plaza Chillida del Museo de Bellas Artes, a 12 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La escultura, de cuatro metros de altura y 18 toneladas de peso, fue realizada en 1991 por encargo de BBVA para su sede central en la ciudad y permaneció durante más de dos décadas en la plaza frente a la estación de Abando 'Elogio del hierro III' homenajea el material industrial que marcó la historia de Bilbao y está vinculada al universo artístico de Chillida, quien trabajó el hierro al rojo vivo y lo convirtió en su principal medio de exploración del espacio y la forma. Iñaki Berasaluce / Europa Press 12 SEPTIEMBRE 2025;PRESENTACIÓN;REGRESO;BILBAO;ESCULTURA MONUMENTAL;ELOGIO DEL HIERRO III;VIZCAYA;PAÍS VASCO 12/9/2025
Etxanobe y Bengoetxea, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Bengoetxea eta Etxanobe EAJren primarioen bigarren itzulira pasatu dira, eta igandera arte jarraituko dute

EITB

Última actualización

La terna para lograr la candidatura a diputada general de Bizkaia del PNV ya ha comenzado en los batzokis del territorio, y terminará el domingo. En el primer día de votación, que fue ayer, la actual diputada general, Elixabete Etxanobe, y la candidata del BBB, Ibone Bengoetxea, lograron los apoyos mínimos necesarios (dos batzokis) para pasar a la siguiente ronda, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

La candidata oficial ha puesto tierra de por medio en las primeras votaciones, y cuenta ya con el apoyo de unos 34 batzokis, frente a los 10 de Etxanobe.

Está por ver si se suma algún candidato más, incluso si en realidad habrá lucha en la segunda vuelta, porque no la habría si se retira alguna de ellas, como ya lo hiciera Andoni Ortuzar en las elecciones internas para el EBB frente a Aitor Etseban, y solo queda una candidata.

Ibone Bengoetxea fue propuesta como aspirante a diputada general de Bizkaia por el BBB el pasado 8 de octubre. Al día siguiente, Elixabete Etxanobe, que dijo haberse enterado poco antes del anuncio público de su posible relevo, expresó su "tremenda sorpresa", y subrayó que desconocía "las razones del cambio", ya que, según aseguró, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, le confirmó en marzo que ella optaría a la reelección.

Este mismo martes por la mañana, preguntada por si está dispuesta a postularse en la carrera electoral, Etxanobe dijo que "la palabra es de los afiliados".

En Gipuzkoa y Araba no parece que vaya a haber sorpresas con las candidaturas oficiales de los actuales diputados generales de ambos territorios, Eider Mendoza y Ramiro González, respectivamente.

Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa.

Bengoetxea aventaja a Etxanobe en el primer día de las votaciones, aunque ambas pasarán a segunda vuelta para las forales
EAJ-PNV Elixabete Etxanobe Bizkaia Política

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