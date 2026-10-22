Bengoetxea y Etxanobe pasan a la segunda vuelta de las primarias del PNV, que seguirán hasta el domingo

La terna para lograr la candidatura a diputada general de Bizkaia del PNV ya ha comenzado en los batzokis del territorio, y terminará el domingo. En el primer día de votación, que fue ayer, la actual diputada general, Elixabete Etxanobe, y la candidata del BBB, Ibone Bengoetxea, lograron los apoyos mínimos necesarios (dos batzokis) para pasar a la siguiente ronda, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre.

La candidata oficial ha puesto tierra de por medio en las primeras votaciones, y cuenta ya con el apoyo de unos 34 batzokis, frente a los 10 de Etxanobe.

Está por ver si se suma algún candidato más, incluso si en realidad habrá lucha en la segunda vuelta, porque no la habría si se retira alguna de ellas, como ya lo hiciera Andoni Ortuzar en las elecciones internas para el EBB frente a Aitor Etseban, y solo queda una candidata.

Ibone Bengoetxea fue propuesta como aspirante a diputada general de Bizkaia por el BBB el pasado 8 de octubre. Al día siguiente, Elixabete Etxanobe, que dijo haberse enterado poco antes del anuncio público de su posible relevo, expresó su "tremenda sorpresa", y subrayó que desconocía "las razones del cambio", ya que, según aseguró, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, le confirmó en marzo que ella optaría a la reelección.

Este mismo martes por la mañana, preguntada por si está dispuesta a postularse en la carrera electoral, Etxanobe dijo que "la palabra es de los afiliados".

En Gipuzkoa y Araba no parece que vaya a haber sorpresas con las candidaturas oficiales de los actuales diputados generales de ambos territorios, Eider Mendoza y Ramiro González, respectivamente.

Los procesos electorales concluirán con las Asambleas Territoriales del 11 de noviembre en Bizkaia y del 12 en Álava y Gipuzkoa.