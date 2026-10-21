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EH Bildu Navarra presenta la candidatura para las generales, encabezada por Maiz y Aoiz
La coalición soberanista prescindirá en esta legislatura la cabeza de lista de las anteriores elecciones, Bel Pozueta, a la que le sustituye la parlamentaria Eneka Maiz. Para el Senado, el primero en la lista será el histórico dirigente de la izquierda abertzale Floren Aoiz.
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