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EH Bildu Navarra presenta la candidatura para las generales, encabezada por Maiz y Aoiz

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Euskaraz irakurri: EH Bildu Nafarroak hauteskunde orokorretarako hautagaitza aurkeztu du, Maiz eta Aoiz buru direla

EITB

Última actualización

La coalición soberanista prescindirá en esta legislatura la cabeza de lista de las anteriores elecciones, Bel Pozueta, a la que le sustituye la parlamentaria Eneka Maiz. Para el Senado, el primero en la lista será el histórico dirigente de la izquierda abertzale Floren Aoiz.

EH Bildu Navarra Elecciones Generales Política

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