El Gobierno de Francia reconoce errores de seguridad y anuncia un dispositivo "masivo" para el sábado

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido este martes errores de seguridad en el control de los disturbios que asolaron el país el pasado fin de semana y ha anunciado un dispositivo policial "masivo" para el próximo sábado, cuando están convocadas nuevas manifestaciones de los 'chalecos amarillos' y de los estudiantes.

"Hemos aprendido la lección", ha dicho Lecornu ante la Asamblea Nacional, donde ha reconocido que el dispositivo policial del pasado fin de semana fue "demasiado estático" y que no movilizaron suficientes agentes.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la prioridad es "recuperar el orden de forma inmediata" y ha afirmado que los toques de queda parciales impuestos desde anoche en algunas grandes ciudades "han permitido devolver la calma".

El primer ministro ha reconocido que las fuerzas del orden se aplicaron para evitar que grupos "organizados" llegaran al Elíseo o a la sede del Gobierno y ha señalado que "en una democracia no se permite a grupúsculos facciosos" alcanzar los centros de poder.

En el mismo marco, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha asegurado que el despliegue policial "será mayor", al tiempo que "se revisará la doctrina en términos de medios, de volumen" pero también en "reactividad, de movilidad, para impactar en los grupos que atacan a las fuerzas del orden de manera extremadamente planificada".

Frente a las críticas de diversos grupos de la oposición, que han acusado al Gobierno de "ineptitud", "comportamiento amateur" y "falta de planificación", Nuñez ha indicado que pusieron sobre la mesa todo lo que tenían a su alcance, pero quizá no de la forma adecuada.