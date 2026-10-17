Las protestas de estudiantes y 'chalecos amarillos ' incendian Francia, con decenas de detenidos y cargas policiales

Francia bulle este sábado con las protestas de estudiantes, 'chalecos amarillos', sindicatos, agricultores y jubilados para denunciar la inflación, el encarecimiento de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo. Se han registrado graves incidentes en París y en grandes ciudades como Marsella (sur), Lyon (sureste) o Lille (noroeste), también en Baiona, donde han cortado la A63. La policía ha lanzado gases lacrimógenos y cañones de agua y se han realizado un total de 272 detenciones en todo el estado.

La movilización ha reunido a decenas de miles de personas —500 000, según el sindicato CGT—, a seis meses de las elecciones presidenciales, y con más de 50 manifestaciones convocadas. El Ministerio del Interior ha movilizado a 10 000 policías y gendarmes en todo el estado, 5000 de ellos solo en París.

Muchas marchas han transcurrido con normalidad, aunque se han producido disturbios en la capital, Lyon, Marsella o Lille. El Ministerio de Interior ha informado de que hasta las 15:00 horas habían sido detenidas 272 personas.

En París, la policía ha cerrado algunas áreas de la ciudad, y ha lanzado gases lacrimógenos en la plaza de la República, donde se había convocado una de las principales protestas. Varios manifestantes encapuchados han prendido fuego a varios automóviles en la zona.

En Lyon, la situación ha sido especialmente grave en la céntrica plaza de Bellecour, donde una oficina de turismo ha sido saqueada e incendiada. En Marsella, decenas de manifestantes han forzado las puertas del Ayuntamiento y han entrado brevemente en el vestíbulo, donde han causado daños e hicieron pintadas, antes de ser desalojados por la policía. Durante el incidente, un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, ha sido derribado y ha sufrido desperfectos.

También se han producido incidentes en ciudades como Rennes (noroeste), Toulouse (suroeste), Angers (oeste) o Ruan (noroeste), se ha producido un incendio que ha afectado a la fachada de un edificio universitario; los hechos están siendo investigado como un posible acto criminal. En Saint Étienne (sureste) un joven ha perdido la mano al explotarle una granada lanzada por la policía.



Protestas también en Iparralde

Miles de personas han participado en la manifestación convocada en la capital labortana. Al término de esta los manifestantes han cortado la salida 6 de la autopista A63, donde han colocado ramas y diversos objetos. La autopista permanece cortada en ambos sentidos.