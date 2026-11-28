El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, ha ofrecido este sábado al líder del partido Yashar! (¡Recto!), Gadi Eisenkot, encabezar un eventual Gobierno de unidad nacional en el que ambos se turnarían al frente del Ejecutivo, con Eisenkot al mando durante la primera etapa.

"Acepto que Gadi Eisenkot ocupe primero el cargo de primer ministro, mientras que yo ejerceré, al inicio del mandato, como primer ministro alterno", ha afirmado Netanyahu en un comunicado difundido en sus canales.

Netanyahu ha afirmado que, por el peso electoral de su partido, el más votado en las últimas elecciones pese a estar lejos de alcanzar la mayoría parlamentaria, "le correspondería encabezar" el Ejecutivo o, al menos, ocupar el primer turno de una eventual rotación.

Sin embargo, asegura estar dispuesto a renunciar a ese principio para facilitar un acuerdo de unidad nacional y pide iniciar de inmediato negociaciones "genuinas, sinceras y aceleradas", en las que ambas partes estén dispuestas a hacer concesiones.

La oferta llega después de que Eisenkot se comprometiera este viernes a formar un nuevo Gobierno en un plazo de ocho días y mantuviera abierta la posibilidad de un pacto con el Likud, pese a las diferencias entre ambas formaciones.

"Si el Likud está realmente preparado para cambiar de rumbo y tomar las decisiones valientes que exige el liderazgo, mi puerta sigue abierta y mi mano tendida", afirma Eisenkot, quien acusa a la formación de Netanyahu de no haber presentado ninguna propuesta concreta durante las dos semanas de negociaciones mantenidas hasta ahora.

Los partidos de la coalición encabezada por Eisenkot suman 48 escaños y los árabes, 19. La mayoría en el Parlamento de Israel, que tiene 120 escaños, se alcanza con 61. Por ello, si se descarta el apoyo de los partidos árabes, la coalición de Eisenkot tendría que buscar el apoyo de los partidos ultraortodoxos, que cuentan con 13 escaños, para evitar aliarse con el Likud.