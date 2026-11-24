Un joven universitario catalán lleva 11 días encarcelado en un centro de inmigración de Georgia (EE. UU.) tras ser arrestado por agentes de la la policía migratoria de Estados Unidos, el ICE, mientras ayudaba en una mudanza en Florida. Según su abogada, el joven con un visado en vigor hasta 2029 desconocía que la Universidad de Misuri había cancelado el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional.

La letrada Regina Pitarch ha explicado a EFE que joven, de 22 años de edad, firmó un documento que le presentaron como una "deportación voluntaria", sin contar con asistencia legal. "Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí", ha afirmado Pitarch.

El estudiante, natural de Barcelona y que prefiere no revelar su identidad, fue detenido el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Estaba ayudando a hacer una mudanza y, por razones que desconocemos, fue detenido y puesto en una prisión inmediatamente", ha relatado la abogada.