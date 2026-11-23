EITBk A29ko hauteskundeen inguruko bigarren eztabaida emango du asteartean, Dani Alvarezek gidatuta
Patxi Lopezek (PSE-EE), Maribel Vaquerok (EAJ-PNV), Oskar Matutek (EH Bildu), Esther Martinezek (PP) eta Lander Martínezek (Frente Amplio) hartuko dute parte. Saio berezia ETB2n, Radio Euskadin, ETB ONen eta ORAINen emitituko da, 22:00etan.
EITBk A29ko hauteskunde orokorren harira antolatutako bigarren eztabaida politikoa emitituko du asteartean (azaroak 24), 22:00etan. Dani Alvarezek gidatuko du gaztelaniazko saio berezia ETB2n, Radio Euskadin, ETB ON plataforman eta ORAIN albiste zerbitzuaren bidez jarraitu ahal izango da.
Eztabaidan ordezkari hauek hartuko dute parte: Patxi Lopez (PSE-EE), Maribel Vaquero (EAJ-PNV), Oskar Matute (EH Bildu), Esther Martinez (PP) eta Lander Martínez (Frente Amplio). Saioa lau ataletan banatuko da, eta alderdi politikoek Euskadiren etorkizunari buruzko beren proposamenak eta ikuspegiak azalduko dituzte.
Lehenengo atalean, "Euskadi A29ko hauteskundeen aurrean", parte-hartzaileek herrialdearen egungo egoeraren inguruko diagnostikoa egin eta bozen garrantziari buruzko iritzia emango dute.
"Herritarren kezkak" izeneko bigarren blokean, euskal herritarren eguneroko arazo eta lehentasunei helduko diete; hirugarrena, "Boterearen aritmetika" izenburupean, hauteskundeen ondorengo gobernagarritasunera eta balizko akordioetara bideratuko da.
Azkenik, alderdi bakoitzak hautesleei zuzendutako boto-eskaera egiteko tartea izango du, hauteskunde-kanpainako azken mezu nagusiak helarazteko.