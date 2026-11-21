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Donostiako Topo berriaren gakoak
4,2 kilometroko luzera, hiru geltoki berri, tunelak 40 metroko sakoneran... Donostiako Topo berriari buruz jakin behar duzun guztia, laburbilduta.
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