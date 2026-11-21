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Ehunka lagun kalera atera dira Bilbon pentsioen alde eta murrizketen aurka
Ehunka pertsonak manifestazioa egin duteBilbon pentsioen sistema publikoaren alde. Azaroaren 29ko hauteskundeetarako aste bat falta denean egin dute manifestazioa, izan daitezkeen murrizketen aurka. "Ez dugu onartuko PPk eta Voxek murrizketak inposatzea", adierazi du Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak.
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