Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Donostiako Topo berria martxan da dagoeneko
Donostiar asko goiz jaiki dira larunbat honetan Amara, Kontxa-Zentro eta Bentaberriko geltoki berrietara joateko, lehen trenak iristen ikusteko. Lurpeko pasante berriak 4,2 km ditu, eta Donostialdean trenak zazpi minutu eta erdiko maiztasunarekin ibili ahal izatea ekarriko du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
"Euskararen garaia da" lelopean, manifestazioa egingo dute gaur Baionako kaleetan
ZUZENEAN
Duela min.
Irun eta Hondarribia aurre-alertan daude, lehortea dela eta
ZUZENEAN
Duela min.
Dronekin egindako ikuskizun batek emango dio hasiera Gabonei Donostian, Kontxako badian
ZUZENEAN
Duela min.
Eroskik Euskal Herrian merkaturatutako arrautza batzuetan salmonella egon daitekeela ohartarazi dute
ZUZENEAN
Duela min.
EBk aizkolaritza eta bestelako herri-kirolak babesteko eta gazteen artean sustatzeko eskatu du
ZUZENEAN
Duela min.
Donostiak eta Bilbok txostenak aztertu ondoren erabakiko dute Munduko Futbol Txapelketan parte hartu ala ez
ZUZENEAN
Duela min.
11 pertsona berriz txertatuko dituzte Bilbon, txertoen hotz-katean izandako intzidentzia baten ondorioz
ZUZENEAN
Duela min.
Pertsona bat atxilotu dute Donostian, erradikalizazio jihadista egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Uribarri auzoko kale bat itxi du Ertzaintzak Bilbon, motxila susmagarri batengatik
Gehiago ikusi