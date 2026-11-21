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El nuevo Topo de San Sebastián ya es una realidad
Euskaraz irakurri: Donostiako topo berria errealitate bihurtu da
Han sido muchos los donostiarras que han madrugado para presenciar la llegada de los primeros trenes a las nuevas estaciones de Amara, Kontxa-Centro y Benta Berri. La nueva pasante soterrada, de 4,2 kilómetros de longitud, permitirá ofrecer frecuencias de paso de 7,5 minutos en once puntos de Donostialdea.
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