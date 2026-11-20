Un espectáculo visual de gran formato en el que participarán mil drones sobre la bahía de La Concha, el próximo 4 de diciembre, servirá para dar la bienvenida en San Sebastián a un período de celebración por las fiestas de Navidad, que contará con una variada oferta en la capital guipuzcoana hasta el próximo 6 de enero.

La concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha presentado en rueda de prensa la programación navideña, cuya inauguración consistirá en un juego de luces y sonido, mediante haces luminosos que atravesarán la bahía y se reflejarán sobre el agua, previo al show de los drones.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, seguidamente, en la terraza consistorial tendrá lugar la cuenta atrás que dará paso al encendido de la iluminación navideña, que incluirá un bosque luminoso en los jardines de Alderdi Eder por el que pasearán distintos "personajes lumínicos". Un espectáculo que en otros momentos se trasladará de lugar, como a la bola de Navidad del Kursaal, al escenario de Ramón María Labayen y al Mercado de Navidad.

Durante el período navideño, San Sebastián lucirá además con más de medio millar de elementos luminosos distribuidos en un centenar de calles y que combinarán arcos, motivos en farolas, árboles iluminados, estructuras tridimensionales y cielos luminosos.

Entre las novedades de esta edición destaca un nuevo arco con motivos diferenciados en la calle Urbieta. Asimismo, el puente de Santa Catalina se incorporará por primera vez a la iluminación navideña, creando un itinerario luminoso que conectará los mercados del paseo de Francia y la plaza Ramón María Labayen.

La bola de Navidad, situada en la avenida de la Zurriola junto al Kursaal, volverá a ser uno de los espacios icónicos de estas fiestas, además de las cabalgatas de Los Reyes Magos y Olentzero, que se presentarán más adelantes.

Además de esta ambientación luminosa, la ciudad contará con tres espacios feriales con propuestas pensadas para distintos públicos y edades, como son el Mercado de Navidad, el descenso en trineo para niños del paseo de Francia y un árbol con bolas en las que los más pequeños podrán montarse que se instalará en la plaza Cervantes.

Por su parte, la noria de 32 metros de altura, situada en el paseo de La Concha, volverá a ofrecer una perspectiva privilegiada de la ciudad.

A estas propuestas se sumarán diferentes espectáculos familiares que recorrerán los principales espacios navideños de la ciudad, que también trasladará a distintos barrios propuesta matinales dirigidas a "toda la familia".

La programación navideña donostiarra se completará con recitales musicales como 'Musika Gabonetan' y dos conciertos gratuitos del Orfeón Donostiarra, así como actividades deportivas como 'Gabonak Hondartzan' en la playa de La Concha.

