Finalizado el plazo para que los donostiarras presenten sus candidaturas, el Ayuntamiento de San Sebastián cuenta con un total de 46 nombres para optar al Tambor de Oro de 2027, el máximo galardón que concede la ciudad, y 61 para la Medalla al Mérito Ciudadano, que entrega a personas o entidades por sus "servicios de carácter extraordinario a la ciudad".

Tambor de Oro y Medalla al Mérito Ciudadano 2027: consulta aquí la lista completa de personas y entidades propuestas.

En una rueda de prensa, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha señalado que el proceso "avanza en tiempo y forma" y que la participación ha sido "más elevada que el año anterior". En total, han sido 146 las personas y entidades que han realizado propuestas, con una participación equilibrada entre mujeres y hombres y representación de todas las franjas de edad adultas.

La mayoría de los nombres propuestos son personalidades de la cultura y el deporte, aunque también hay profesionales de la sanidad y actividades económicas. Entre otros, la tamborrada Euskal Billera; el cocinero Juan Mari Arzak; los actores Elena Irureta, Ane Gabarain y Jose Ramon Soroiz; el director de Zinemaldia, José Luis Rebordinos o el exdirector del Jazzaldia, Miguel Martín. También varios periodistas, entre ellos el colaborador de EITB Mikel Ayestaran.

De los 46 nombres propuestos, tan solo 11 son mujeres, frente a 26 hombres que optan al reconocimiento. Los 9 restantes son empresas o asociaciones. De los 89 Tambores de Oro entregados desde su instauración en 1967, únicamente han recibido el premio 10 mujeres, frente a 70 hombres y 9 entidades.

Proceso de elección

Tras la presentación de las candidaturas para el Tambor de Oro por parte de la ciudadanía, la Junta de Portavoces deberá el próximo 1 de diciembre analizar las propuestas y realizar una selección de, como máximo, tres finalistas. En este órgano participan los partidos políticos con representación municipal: PNV, PSE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP.

La normativa establece que una mayoría de dos tercios puede otorgar directamente el premio. En caso de no lograrse esa mayoría, se sometería a votación popular para, finalmente, ratificar en Pleno a la persona elegida.

No puede otorgarse más de un único Tambor de Oro al año, y también existe la posibilidad de que la distinción quede desierta.