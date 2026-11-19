¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Hablar de sexualidad, escuchar y generar confianza: las herramientas clave frente al abuso sexual infantil
Con motivo del Día Mundial de la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, la sexóloga Libe Osa señala que es fundamental educar a los niños y las niñas en educación afectivo-sexual desde una edad temprana para que puedan identificar y evitar situaciones de abuso sexual.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Una mujer muere apuñalada por su pareja en Parla (Madrid)
EN DIRECTO
Hace min.
El nuevo Topo de San Sebastián comienza a funcionar este sábado, tras nueve años de obras y 300 millones de inversión
EN DIRECTO
Hace min.
Fiebre por GTA VI: el estreno que pone patas arriba el mundo del entretenimiento
EN DIRECTO
Hace min.
Hoy a medianoche finaliza el plazo para solicitar el voto por correo
EN DIRECTO
Hace min.
El sector pesquero necesita relevo generacional
EN DIRECTO
Hace min.
Amplio apoyo para la manifestación del sábado en Baiona a favor del euskera
EN DIRECTO
Hace min.
Las olas alcanzarán los cuatro metros el jueves y obligarán a cerrar varios paseos de Donostia
EN DIRECTO
Hace min.
El nuevo Topo de San Sebastián realiza su primer viaje de prueba a 72 horas de su inauguración
EN DIRECTO
Hace min.
La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias por presunta agresión sexual
Cargar más