El fenómeno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) llega mañana a los puestos de trabajo. Las solicitudes de día libre se han disparado para el jueves 19 de noviembre, jornada en la que se lanza la nueva edición, hasta un 32% según informa el portal Remote, plataforma de recursos humanos.

El portal compara las solicitudes de días de vacaciones para el mismo jueves de 2025, y la comparativa arroja un resultado del 32% de aumento, situando la jornada como la de mayor aumento de solicitudes de día libre en todo 2026. De hecho, desde que la plataforma comenzara a hacer seguimiento de este dato, en 2022, el 19 de noviembre de 2026 tan sólo es superado por dos jornadas: el eclipse total de 2024, en el caso de trabajadores norteamericanos, y la apertura de la Copa del Mundo de 2026 entre México y Sudáfrica, por parte de trabajadores mexicanos.

La población entre la que más se ha acentuado el fenómeno es la generación Z masculina: sus solicitudes se han multiplicado por 2,2. Por países, Italia es el país donde más han crecido estas solicitudes, hasta un 91%. España se sitúa también por encima de la media, con un aumento del 44%. Sólo en Estados Unidos, un millón y medio de trabajadores podrían faltar mañana al trabajo, con pérdidas estimadas en mil millones de dólares.

Con todo, más de once millones de personas ya han reservado el videojuego en todo el mundo, lo que supondrá para Rockstar más de ochocientos millones de euros en ingresos.