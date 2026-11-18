Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados cinco vehículos ha provocado retenciones en el corredor del Txorierri, a la altura de Sondika, en sentido Galdakao.

Una persona ha resultado herida en el accidente.

El siniestro ha ocurrido en el punto kilométrico 16 de la BI-30. Inicialmente, el accidente ha obligado a cortar dos de los tres carriles de la vía, lo que ha generado importantes retenciones.

Según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, posteriormente se ha reabierto uno de los carriles, aunque el otro permanece cortado. La incidencia ha provocado al menos seis kilómetros de retenciones.