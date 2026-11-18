Gutxienez sei kilometroko auto-ilarak Txorierriko igarobidean bost ibilgailuren arteko istripu batengatik
Ezbeharra Sondikan gertatu da, Galdakaoko noranzkoan, eta hiru erreietatik bi itxi behar izan dituzte. Gainera, beste talka multiple batek auto-ilarak sortu ditu N-1 errepidean, Villabonan, Donostiarako noranzkoan.
Bost ibilgailuk istripua izan dute Txorierriko igarobidean, Sondika parean, Galdakaorako noranzkoan, eta auto-ilarak sortzen ari dira.
Pertsona bat zauritu da istripuan.
Ezbeharra BI-30 errepideko 16. kilometroan gertatu da. Hasieran, bideko hiru erreietatik bi itxi behar izan dituzte, eta auto-ilara luzeak sortu dira.
Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, ondoren erreietako bat ireki dute berriro, baina bestea itxita dago. Intzidentziak gutxienez bost kilometroko auto-ilarak eragin ditu.
Auto-ilarak N-1ean
Horrez gain, auto-ilarak sortzen ari dira N-1 errepidean, Villabonan, Donostiarako noranzkoan. Bost eta sei ibilgailu arteko istripu bat izan da.
Auto-ilarak daude Donostiarako noranzkoan.