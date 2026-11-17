Gizon bat atxilotu dute Arrigorriagan eta beste bat ikertu Bilbon, urriaren 26an Bizkaiko hiriburuan izandako istiluengatik
Biak aurretik beste delitu batzuengatik ikerketu izan dituztela jakinarazi du Ertzaintzak. Atxilotua epailearen esku uzteko zain dago.
Ertzaintzak 19 urteko gazte bat atxilotu du astearte honetan Arrigorriagan, urriaren 26an Bilbon izandako desordena publikoen delitu bat egotzita.
Ertzaintzak Bilboko Udaltzaingoaren laguntzarekin egindako ikerketa bati esker, pertsona hori arratsaldeko lehen orduan atxilotu dute, eta 28 urteko beste gazte bat identifikatu eta ikertu dute Bilbon, gertakari berengatik.
Atxilotu duten gaztea beste hainbat deliturengatik ikertu izan dutela jakinarazi du Ertzaintzak, hala nola, ondarearen eta etxeko indarkeriaren aurkako delituengatik, eta zigortu egin dute armak legez kanpo edukitzeagatik. Une honetan, ertzain-etxean dago, eta epailearen esku utziko dute izapideak amaitutakoan.
Ikertzen ari den pertsona ere ikertu izan dute kalteak, auzo-galerak eta mehatxuak egin dituelakoan.
Istiluak Bilbon izan ziren, urriaren 26ko arratsaldean, eta kalte handiak eragin zituzten hiri-altzarietan, dendetan eta ibilgailuetan. Istilu horietan, 17 pertsona atxilotu zituzten, eta beste bat ikertu, desordena publikoak egotzita.