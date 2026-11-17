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Osakidetzak bertan behera utzi du prentsaurreko bat Txagorritxuko ospitalean, sindikatuen boikotaren ondorioz
Osasun Sailak HaurSare programa aurkeztu nahi zuen, gaixotasun kroniko konplexuak dituzten haur eta nerabeei arreta integrala emateko sare berria. Satse, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko elkarretaratzeak deituta zituzten.
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