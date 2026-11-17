Haizeak zuhaitzak bota eta kalteak eragin ditu Bizkaian
Suhiltzaileek 54 esku-hartze egin dituzte astelehenetik astearte goizera bitartean. Bilboko aireportuan, berriz, 11 hegaldi desbideratu eta beste 11 bertan behera utzi behar izan dituzte, eta ehunka bidaiarik gaua Loiun igaro dute.
Astelehen arratsaldetik Bizkaia astindu duten haize-bolada gogorrek hainbat zuhaitz bota dituzte, eraikinetan kalteak eragin eta aire-trafikoa eten dute. Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileek 54 esku-hartze egin dituzte astelehenetik gaur goizeko 09:00ak arte, haizearen ondoriozko gorabeherei aurre egiteko.
Ortuella, Abanto, Galdakao, Leioa eta Getxon erori dira zuhaitzak. Azken udalerri horretan, zuhaitz handi bat lurrera erori da Zugatzarte etorbidean. Eroriko batzuek errepideak ixtea eragin dute, eta bi zuhaitz ibilgailuen gainera erori dira.
Suhiltzaileek eraikinetako kalteak konpontzeko edo arriskuak saihesteko ere lan egin behar izan dute. Haizeak teilatuetan, fatxadetan, leihoetan, kristaletan eta publizitate-hesietan eragin ditu kalteak. Barakaldo, Portugalete, Trapagaran, Sestao eta Erandion ere izan dira gorabeherak.
Orduko 140 kilometrotik gorako haize-boladak
147 km/h-ko ufada gogorrak izan dira Urduñan, 133 kilometrokoa La Arboledan eta 129 kilometrokoa Galea lurmuturrean. Matxitxakon ere orduko 128 kilometroko haize-boladak neurtu dituzte, 122 kilometrokoak Garbean eta 113 kilometrokoak Zaldiaranen.
Ehunka bidaiarik gaua Loiuko aireportuan igaro dute
Haizeak Bilboko aireportuaren jarduna ere baldintzatu du. Asteleheneko denboraleak 11 hegaldi desbideratzea eta beste 11 bertan behera uztea eragin du. Ondorioz, ehunka bidaiarik gaua aireportuko instalazioetan igaro behar izan dute.
Astearte goizean beste bi irteera-hegaldi bertan behera utzi dituzte, baina egoerak hobera egin du haizearen indarra apaldu ahala. Aenaren arabera, aireportuak normaltasunez jarduten du dagoeneko, eta Malagatik zetorren lehen hegaldia ere lurreratu da.
Aenak azaldu duenez, salbuespenezko egoeretan baino ez du aireportuak gauez bidaiariei arreta emateko beharrezko zerbitzua eskaintzen.
Eragozpenak errepideetan
Denboraleak bigarren mailako errepide-sarea asko kaltetu du. Zuhaitzak eta adarrak erori dira hainbat tokitan, hala nola Solluben (BI-631), Hernanin, Azkoitian, Zizurkilen, Larrabetzun eta Markinan.
Egoera horren aurrean, errepidez zirkulatzean kontu handiz ibiltzea gomendatzen da, batez ere bigarren mailako bideetan, galtzadaren gainean zuhaitzak eta adarrak berriro jaus daitezkeelako.
Gainera, suhiltzaileek 33 esku-hartze egin dituzte azken 24 orduetan, haizetea dela eta.