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Bartzelonako etxebizitzaren aldeko kanpaldia hustu dute Mossoek
Poliziak Bartzelonako Catalunya plazako kanpalekua hustu du. Esku-hartzeak agente ugari mobilizatu ditu, eta espazio horretan 47 egunez egon den kanpaldiari amaiera eman dio.
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