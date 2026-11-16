Bartzelona
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bartzelonako etxebizitzaren aldeko kanpaldia hustu dute Mossoek

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Poliziak Bartzelonako Catalunya plazako kanpalekua hustu du. Esku-hartzeak agente ugari mobilizatu ditu, eta espazio horretan 47 egunez egon den kanpaldiari amaiera eman dio.

Bartzelona Etxebizitza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X