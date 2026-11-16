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N-121-Aren Belate eta Almandozko tunelen arteko zatia itxita egongo da ostiralera arte, lanengatik

Lanek irauten duten bitartean, trafikoa Belateko mendi-errepidera (NA-1210) bideratuko dute, bi noranzkoetan.

Belate
Belateko tunela. Irudia: EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

N-121-A errepidea, Belate eta Almandozko tunelen artean, itxi egin dute gaurtik ostiralera bitartean, lanengatik. Nafarroako Gobernuak ohar bidez jakinarazi duenez, errepidea bi noranzkoetan itxita egongo da datorren ostiraleko (azaroak 20) 20:00ak arte. Hortaz, Irunera edo Iruñera joateko bide alternatiboak erabili beharko dira. 

Lanek irauten duten bitartean, trafikoa Belateko mendatetik (NA-1210) bideratuko dute, bai Iruñerantz eta baita Irunerantz ere. 

Bide alternatibo horretarako sarbideak eta irteerak Arraizko Bentako lotunetik eta Almandozko lotunetik egin beharko dira. 

Trafikoa Nafarroa Gizartea

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