NAZIOARTEKO EGUNA
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Errepidean hildako lagunak omendu dituzte gaur Donostian, eta istripu asko saihets zitezkeela ohartarazi dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Stop Bide Indarkeriak deituta, omenaldi sentitua egin diete gertukoren bat trafiko istripuan galdu dutenei, eta prebentzioaren eta erantzukizun kolektiboaren garrantzia azpimarratu dute. Iaz 74 pertsona zendu ziren Hego Euskal Herriko errepideetan. 

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