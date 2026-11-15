FEDERAZIO KOPA
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Pozez lehertzen Sestaon, River talde historikoak lehen titulua irabazi ostean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sestao Riverrek 1-0 irabazi zion bart Huelvako Recreativori Federazio Kopako finalean, eta bere historiako lehen titulu ofiziala eskuratu zuen. Berehala lehertu zen ospakizuna zelaian eta gau osoa iraun du jaiak. Astelehenean harrera egingo diete jokalariei udaletxean eta kamiseta bereziak ere prestatzen ari dira.

Sestao Gizartea

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