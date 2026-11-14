EUSKAL SELEKZIOA VS. VENEZUELA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kalejira ikusgarria San Mameseraino, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioaren aldeko aldarrikapena kalera atera da, giro paregabean. Ehunka lagunek kalejira jendetsua egin dute San Mameseraino, ofizialtasuna eskatzeko eta herri baten kirol-nortasuna aldarrikatzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X