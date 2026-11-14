EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA

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Giro bikaina Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partidaren aurreko orduetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko neurketaren atarian, giro aparta da nagusi. Bi selekzioen zaleak pixkanaka bildu dira Bilbon, musikak, kantek eta jai giroak protagonismo berezia hartu duten ordu hauetan.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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