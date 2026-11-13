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Zer egin behar da etxebizitza-eraikin batean sutea pizten bada? Suhiltzaileek etxean geratzea gomendatzen dute
Eraikin batean sua pizten denean, eskaileretara jotzea ez da aukerarik seguruena. Suhiltzaileek etxe barruan geratzea gomendatzen dute, leihoak zein gainerako ateak ondo itxita, kea barrura sar ez dadin. Izan ere, eskaileren hutsuneak tximinia baten moduan joka dezake, eta kea eraikin osoan zehar zabaldu.
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