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Zer egin behar da etxebizitza-eraikin batean sutea pizten bada? Suhiltzaileek etxean geratzea gomendatzen dute

Iragarkia
BILBAO, 13/11/2026.- Veinticuatro personas han sido trasladadas al hospital, entre ellas tres menores, y otras 25 han sido atendidas y dadas de alta en el lugar tras el incendio de una vivienda esta madrugada en Bilbao, según ha informado el Ayuntamiento. El fuego se declaró en torno a la una de la madrugada en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos lo dieron por extinguido pasadas las cuatro, mientras la Ertzaintza gestionaba la intervención. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Eraikin batean sua pizten denean, eskaileretara jotzea ez da aukerarik seguruena. Suhiltzaileek etxe barruan geratzea gomendatzen dute, leihoak zein gainerako ateak ondo itxita, kea barrura sar ez dadin. Izan ere, eskaileren hutsuneak tximinia baten moduan joka dezake, eta kea eraikin osoan zehar zabaldu.

Suteak Bilbo Bizkaia Suhiltzaileak Gizartea

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