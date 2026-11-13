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Erandio eta Barakaldo arteko All Iron zubiak badu erdia jarrita
10 pasabideetatik 5 jarri dituzte dagoeneko, baina Interbiakeko arduradunek esan dutenez, lanen erdia baino gehiago dago osatuta. Oinezko eta txirrindularientzako zubia 2027an egongo da prest.
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