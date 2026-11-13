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"Salbamendu-lanak oso zailak izan dira, eskailera-kaxa ke trinkoz beteta zegoelako"
Ignacio Garcia Urquizo Bilboko suhiltzaileen bozeramaileak azaldu duenez, bost suhiltzaile-taldek parte hartu dute sutearen itzaltze lanetan. Erreskate-lanak zailak izan dira, kaltetutako bizilagunak eraikinetik ateratzen saiatu direlako kez betetako eskaileratik.
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