Albiste dira
Sutea Bilbon
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"Salbamendu-lanak oso zailak izan dira, eskailera-kaxa ke trinkoz beteta zegoelako"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ignacio Garcia Urquizo Bilboko suhiltzaileen bozeramaileak azaldu duenez, bost suhiltzaile-taldek parte hartu dute sutearen itzaltze lanetan. Erreskate-lanak zailak izan dira, kaltetutako bizilagunak eraikinetik ateratzen saiatu direlako kez betetako eskaileratik. 

Sute bat izan da Bilboko etxebizitza batean, eta 47 pertsona artatu behar izan dituzte; horietako 22 ospitaleetara eraman dituzte
Suteak Bilbo Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X