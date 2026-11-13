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Gorbeiako gurutzeak, 125 urte: kristautasunaren ikur izatetik euskal mendizaleen gidari izatera

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

1901eko azaroaren 12an altxatu zuten lehen gurutzea Gorbeiako gailurrean. 33 metroko garaiera zuen, gurutziltzatu zutenean Kristok zuen adina. Eraikuntzak, ordea, egun gutxi baino ez zuen iraun. Kristautasunaren ikur gisa eraiki zuten. Gaur egungo gurutzea, 17 metrokoa, hirugarrena da, eta euskal mendizaletasunaren ezinbesteko erreferente bihurtu da.

Euskal Mendiak Bizkaia Araba Zeanuri Gizartea

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