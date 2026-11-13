EAEko eta Nafarroako elikagai bankuek urteko bilketa handia egingo dute gaur-biharretan
Antolatzaileek atzeman dutenez, pertsona asko sukaldeetarako sarbidea oso mugatua duten geletan bizi dira, eta, horregatik, aurten latetan, arrain-kontserban, haragi-kontserban edo lekale-kontserban prestatutako janariaren dohaintzak bereziki eskatu dituzte.
Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Iruñeko elikagai bankuak urtero egiten duten bilketa handia egiten ari dira ostiral eta larunbat honetan, azaroak 13 eta 14, Hegoaldeko supermerkatu eta saltoki handietan. Erosketa-saskiaren garestitzea eta bizitzaren kostu handia dela eta, milaka familia zaurgarri zailtasun handiak izaten ari dira, nahiz eta lan egin, eta elikagaien bankuak oso euskarri garrantzitsuak dira haientzat.
Antolatzaileek atzeman dutenez, pertsona asko sukaldeetarako sarbidea oso mugatua duten geletan bizi dira, eta, horregatik, aurten latetan, arrain-kontserban, haragi-kontserban edo lekale-kontserban prestatutako janariaren dohaintzak bereziki eskatu dituzte.
Zer eman eta nola parte hartu
Prestatutako kontserbez gain, erakundeek betiko oinarrizko produktuak eskatzen dituzte, hala nola arroza, olioa, tomatea brick-ean, haurrentzako elikagaiak eta higiene-produktu intimoak.
Herritarrek bi bide dituzte laguntzeko: elikagaiak zuzenean establezimenduetan beren peto urdinarekin identifikatutako boluntarioei uztea, eta ekarpen ekonomikoa, erosketa ordaintzerakoan kutxan dirua emanez.
Zifrak eta helburuak lurraldeka
Bizkaian, kanpaina La Graaaaaaaan lelopean egingo da. 4.000 boluntarioren babesarekin egingo dute, eta helburua iazko datuak gainditzea da, orduan 235.000 kilo janari eta 405.000 euro bildu baitziren.
Araban, Elikagaien Bankuak 48.000 kilo produktu bildu nahi ditu, 90.000 euro supermerkatuko bonuetan eta beste 90.000 euro zuzeneko dohaintzetan. Baliabide horiek funtsezkoak dira lurraldean batez beste 2.300 pertsonari hilero laguntza emateko.
Nafarroan, non 18.000 pertsona baino gehiago artatzen diren, Elikagaien Bankua Fundazioak azken orduko deialdia egin du oraindik hutsik dauden 200 boluntario-plaza betetzeko, beharrezkoak baitira Foru Erkidegoan 1.300 kolaboratzaile baino gehiago dituen taldea osatzeko.