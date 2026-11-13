Los bancos de alimentos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Pamplona celebran hoy y mañana su gran recogida anual
Los bancos de alimentos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Pamplona celebran este viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, su gran recogida anual en los supermercados y grandes superficies de Hegoalde. El encarecimiento de la cesta de la compra y el alto coste de la vida está provocando que miles de familias vulnerables tengan serias dificultades para llegar a fin de mes, a pesar de trabajar, por lo que los bancos de alimentos suponen un sostén muy importante para ellas.
Los organizadores han detectado que muchas personas viven en habitaciones con acceso muy limitado a las cocinas por lo que este año hacen hincapié en las donaciones de comida cocinada en latas, conservas de pescado, de carne o de legumbres. También se puede donar dinero al pasar por caja en los supermercados.
Qué donar y cómo participar
Además de las conservas cocinadas, las entidades solicitan productos básicos como arroz, aceite, tomate en brick, artículos infantiles y productos de higiene íntima.
La ciudadanía dispone de dos vías para colaborar: la entrega física, depositando los alimentos directamente a las personas voluntarias identificadas con su peto azul en los establecimientos, y mediante aportación económica, donando dinero en la caja al pagar la compra. Además, también se pueden realizar transferencias o donar mediante Bizum.
Cifras y objetivos por territorios
En Bizkaia, la campaña se desarrolla bajo el lema La Graaaaaaaaaan Recogida con el respaldo previsto de 4000 personas voluntarias. El objetivo es superar los datos del año pasado, cuando se recaudaron 235 000 kilos de comida y 405 000 euros.
En Álava, el Banco de Alimentos aspira a reunir 48 000 kilos de productos, 90 000 euros en bonos de supermercado y otros 90 000 euros en donaciones directas. Estos recursos son clave para mantener la asistencia mensual a una media de 2300 personas en el territorio.
En Navarra, donde se atiende a más de 18 000 personas, la Fundación Banco de Alimentos ha lanzado un llamamiento de última hora para cubrir 200 plazas de voluntariado aún vacantes, necesarias para completar el equipo de más de 1300 colaboradores en la Comunidad Foral.