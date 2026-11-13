Los bancos de alimentos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Pamplona celebran este viernes y sábado, 13 y 14 de noviembre, su gran recogida anual en los supermercados y grandes superficies de Hegoalde. El encarecimiento de la cesta de la compra y el alto coste de la vida está provocando que miles de familias vulnerables tengan serias dificultades para llegar a fin de mes, a pesar de trabajar, por lo que los bancos de alimentos suponen un sostén muy importante para ellas.

Los organizadores han detectado que muchas personas viven en habitaciones con acceso muy limitado a las cocinas por lo que este año hacen hincapié en las donaciones de comida cocinada en latas, conservas de pescado, de carne o de legumbres. También se puede donar dinero al pasar por caja en los supermercados.