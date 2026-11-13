Un total de 47 personas han recibido atención sanitaria tras el incendio registrado esta madrugada en una vivienda de la calle Monte Izaro número 7, en Bilbao. De ellas, 24 han sido trasladadas a distintos centros hospitalarios y las otras 25 han sido atendidas en el lugar y dadas de alta.

El fuego se ha declarado en torno a la 01:00 horas y los bomberos han trabajado en su extinción hasta pasadas las 04:00 horas. La Ertzaintza ha gestionado la intervención.

Los traslados se han repartido entre los hospitales de Basurto (6), Cruces (8), San Eloy (2) y Galdakao (5). Además, un bombero ha sido trasladado a una mutua para recibir atención médica.

Una de las ocho personas trasladadas al hospital de Cruces presenta pronóstico muy grave.