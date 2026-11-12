Zaporeak apagará su cocina en Lesbos el 31 de diciembre tras once años repartiendo comida a personas refugiadas
El proyecto solidario Zaporeak pondrá fin a su actividad el próximo 31 de diciembre, tras once años trabajando para garantizar una alimentación digna a las personas refugiadas en Grecia. La organización ha anunciado que cocinará y repartirá sus últimas raciones el 22 de noviembre, una decisión que atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias europeas, las dificultades para acceder a los campos de refugiados y el desgaste de su equipo gestor.
Zaporeak comenzó su andadura en marzo de 2016 en la isla griega de Chios. Lo que nació como una iniciativa de siete personas de Intxaurrondo, con la intención de ayudar durante seis meses en una situación de emergencia, se convirtió en un proyecto de ámbito vasco que ha mantenido su actividad durante más de una década.
En estos once años, la organización ha cocinado y repartido más de ocho millones de raciones de comida. Para hacerlo, ha recogido y enviado desde Euskal Herria más de 1.020.000 kilos de materias primas y ha comprado otros 2.100.000 kilos de alimentos frescos directamente en Grecia.
La cocina de Zaporeak comenzó en Chios y posteriormente se trasladó a Atenas y Patras, hasta establecerse en Lesbos en enero de 2019, donde ha mantenido su actividad hasta ahora.
Más de 2000 personas voluntarias
El proyecto ha contado con la colaboración de más de 2000 personas voluntarias, que han dedicado tres semanas de sus vidas a cocinar para las personas refugiadas en Grecia. A ellas se suma el trabajo de quienes han colaborado desde Euskal Herria en el almacén, las campañas de recogida de alimentos y materiales y la organización de diferentes eventos.
Durante este tiempo, Zaporeak también ha enviado más de 30 contenedores de material a distintas organizaciones no gubernamentales, una parte importante de ellos con destino a Siria.
La organización destaca el respaldo recibido por parte de la sociedad vasca, así como la colaboración de las instituciones públicas, las empresas privadas y las personas particulares. Según sus datos, las aportaciones del Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos han cubierto el 40 % de su presupuesto. Otro 40 % ha procedido de empresas privadas y personas socias, mientras que el 20 % restante se ha obtenido a través de los eventos organizados por el proyecto.
Entre los reconocimientos recibidos figura el Premio René Cassin de Derechos Humanos de 2016, concedido por el Gobierno Vasco.
El endurecimiento de las políticas migratorias, entre los motivos del cierre
En el comunicado en el que ha anunciado el cierre, Zaporeak explica que ha atravesado durante los últimos meses un periodo de reflexión y análisis sobre la situación del proyecto y las dificultades para continuar con su labor.
La organización señala que el endurecimiento de las políticas migratorias europeas y el refuerzo de la vigilancia fronteriza han complicado las condiciones de vida de las personas refugiadas y el trabajo de las ONG que las atienden. También denuncia las dificultades para acceder a los campos y repartir alimentos, así como las amenazas de criminalizar la labor de las personas voluntarias que prestan ayuda.
En el campo de refugiados de Lesbos, los cambios constantes en el número de personas residentes han dificultado especialmente la organización logística y económica. Zaporeak explica que en ocasiones la población del campo ha pasado de 30 a 800 personas de un día para otro y que, durante los últimos meses, no se han superado las 1200 personas. Además, asegura que algunos días se les ha prohibido acceder al recinto y repartir comida.
Según han destacado, a estas dificultades se suma el cansancio físico y mental del equipo gestor, formado por personas voluntarias que han sostenido el proyecto durante once años.
Zaporeak reconoce que le habría gustado poner fin a su actividad cuando las personas refugiadas hubieran podido regresar a sus hogares y la crisis humanitaria estuviera resuelta. Sin embargo, considera que ha cumplido los objetivos con los que llegó a Grecia en 2016.
La organización se despide agradeciendo la colaboración de todas las personas voluntarias, instituciones, empresas y ciudadanía que han hecho posible el proyecto. "Entre todos y todas hemos demostrado que, desde la unión, desde la solidaridad, nada es imposible", concluye el comunicado.