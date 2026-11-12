Zaporeak apagará su cocina en Lesbos el 31 de diciembre tras once años repartiendo comida a personas refugiadas

El proyecto solidario Zaporeak pondrá fin a su actividad el próximo 31 de diciembre, tras once años trabajando para garantizar una alimentación digna a las personas refugiadas en Grecia. La organización ha anunciado que cocinará y repartirá sus últimas raciones el 22 de noviembre, una decisión que atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias europeas, las dificultades para acceder a los campos de refugiados y el desgaste de su equipo gestor.

Zaporeak comenzó su andadura en marzo de 2016 en la isla griega de Chios. Lo que nació como una iniciativa de siete personas de Intxaurrondo, con la intención de ayudar durante seis meses en una situación de emergencia, se convirtió en un proyecto de ámbito vasco que ha mantenido su actividad durante más de una década.

En estos once años, la organización ha cocinado y repartido más de ocho millones de raciones de comida. Para hacerlo, ha recogido y enviado desde Euskal Herria más de 1.020.000 kilos de materias primas y ha comprado otros 2.100.000 kilos de alimentos frescos directamente en Grecia.

La cocina de Zaporeak comenzó en Chios y posteriormente se trasladó a Atenas y Patras, hasta establecerse en Lesbos en enero de 2019, donde ha mantenido su actividad hasta ahora.