La Unidad de Protonterapia de Euskadi supera uno de sus “hitos” para arrancar en 2028

La Unidad de Protonterapia de Euskadi, que comenzará a funcionar en 2028 en San Sebastián, ha superado este martes uno de los hitos más relevantes con la instalación del ciclotrón, el corazón del sistema que ofrecerá una de las tecnologías más avanzadas del mundo en la lucha contra el cáncer.

El lehendakari, Imanol Pradales, el consejero de Salud, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, junto al director general de la Fundación Amancio Ortega, Oscar Ortega, y su director de Proyectos, Juan Carlos Fernández, han presidido el acto de colocación de este gran acelerador de protones.

La operación ha requerido un complejo dispositivo logístico y de ingeniería, ya que las diferentes piezas han sido trasladadas esta misma madrugada hasta el nuevo edificio en construcción en el entorno del Hospital Universitario Donostia mediante un transporte especial, acompañado por escolta policial.

Posteriormente, se ha procedido al izado de una de estas piezas, el ciclotrón, que ha descendido de forma controlada hasta el búnker habilitado específicamente para albergarlo.

“Hito histórico"

La maniobra, desarrollada con una grúa de gran tonelaje, responde a las dimensiones y al peso del equipamiento (46 toneladas y 2,20 metros de diámetro) y a la elevada precisión exigida por un sistema de estas características cuyo traslado ha contado con protocolos de seguridad específicos y supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear.

La instalación del ciclotrón supone para Osakidetza un "hito histórico que acerca a los pacientes oncológicos una de las tecnologías más avanzadas del mundo".

La protonterapia ofrecerá tratamientos más precisos y seguros, con especial beneficio para pacientes pediátricos y personas con tumores complejos. "Pasamos a contar con una tecnología de Champions", ha enfatizado el lehendakari.

Pradales ha señalado que esta unidad "no nace como un equipamiento aislado, sino que es fruto de una estrategia de fortalecimiento de la atención oncológica, de modernización de las infraestructuras y de la incorporación de nuevas capacidades a la sanidad pública vasca".

Tecnología de alta precisión

"No estamos hablando de una tecnología que vaya a sustituir a los tratamientos oncológicos existentes. Tampoco de una terapia indicada para todos los tumores. Estamos hablando de incorporar una nueva tecnología de vanguardia y de alta precisión que nos permitirá ampliar las opciones terapéuticas para combatir el cáncer en la sanidad pública", ha remarcado Pradales.

Según ha informado Osakidetza, la protonterapia está especialmente indicada para determinados tumores pediátricos y otros complejos en adultos en los que resulta prioritario minimizar la irradiación de órganos sanos.

Entre sus principales indicaciones se encuentran tumores pediátricos del sistema nervioso central, cordomas, condrosarcomas, sarcomas, retinoblastomas y otros procesos oncológicos en los que reducir la toxicidad puede aportar un beneficio clínico demostrado.

En pacientes adultos, la técnica puede emplearse en determinados tumores oculares, de base de cráneo, cabeza y cuello, tumores cerebrales seleccionados y algunos sarcomas y tumores de partes blandas.

La Unidad de Protonterapia, cuya inversión global supera los 86 millones de euros, se desarrolla en una infraestructura específicamente construida por Osakidetza y cuenta con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega.