Ayesa Digital desarrolla un proyecto para predecir inundaciones y minimizar sus daños mediante computación cuántica

Ayesa Digital está desarrollando un proyecto, junto con otras empresas y organismos de investigación, para optimizar la predicción de inundaciones y minimizar sus efectos mediante computación cuántica.

Según informa la firma gipuzkoana en una nota, la iniciativa HydroIA busca una solución avanzada capaz de analizar datos en tiempo real y predecir la evolución de las cuencas hidrográficas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros financiados por el Gobierno de España y los fondos Feder, y propone integrar diferentes tecnologías clave, como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la sensorización avanzada y arquitecturas 'cloud-edge'.

"Un elemento central de la solución es el desarrollo de un gemelo digital de cuencas, que combine modelos físicos y modelos de IA tanto clásica como cuántica, permitiendo simular escenarios, predecir inundaciones con alta precisión temporal y espacial, y cuantificar la incertidumbre asociada a las predicciones", detalla Ayesa Digital.

El sistema proporcionará información visual y operativa a administraciones y agentes implicados, facilitando la toma de decisiones en situaciones críticas, según explica la empresa.

Los resultados de esta investigación podrán transferirse a medio plazo al sector energético e industrial y al ámbito de las administraciones públicas. Puede traducirse en menores costes de reparación, menos interrupciones de actividad y una mejor planificación de las actuaciones de emergencia y de las inversiones preventivas.

Desde el punto de vista ambiental, la solución ayudará a gestionar el agua y las infraestructuras asociadas, proteger los ecosistemas y mejorar la adaptación a fenómenos meteorológicos extremos.