REDES SOCIALES Y PEDERASTIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maldita.es denuncia más de 1.000 vídeos de abusos sexuales a menores en Tiktok

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Una investigación de la Fundación Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español. El Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno español ya ha pedido a la Fiscalía que investigue el contenido pedófilo y plantea la posibilidad de paralizar la plataforma.

Redes Sociales TikTok Agresiones sexuales Niños Gobierno de España Tecnología Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X