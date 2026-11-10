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Maldita.es denuncia más de 1.000 vídeos de abusos sexuales a menores en Tiktok
Una investigación de la Fundación Maldita.es ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español. El Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno español ya ha pedido a la Fiscalía que investigue el contenido pedófilo y plantea la posibilidad de paralizar la plataforma.
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