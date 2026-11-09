AGRESIÓN HOMÓFOBA
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Chivite muestra su "rabia" ante una agresión homófoba en Pamplona: "En Navarra no hay lugar para el odio"

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Maria Chivite presidenta de Navarra
18:00 - 20:00
La presidenta de Navarra, María Chivite.
Euskaraz irakurri: Chivitek "amorrua" adierazi du Iruñean izandako eraso homofobo baten aurrean: "Gorrotoak ez du lekurik Nafarroan"

EITB

Última actualización

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado este lunes su "cariño" y "apoyo" a los dos jóvenes agredidos en la madrugada del viernes 6 de noviembre en Pamplona. 

 

Navarra Elecciones al Parlamento de Navarra 2023 María Chivite Homofobia Sociedad

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