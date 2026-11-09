ERASO HOMOFOBOA
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Chivitek "amorrua" adierazi du Iruñean izandako eraso homofoboaren aurrean: "Gorrotoak ez du lekurik Nafarroan"

Iragarkia
Maria Chivite presidenta de Navarra
18:00 - 20:00
Maria Chivite Nafarroako presidentea.

EITB

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Maria Chivite Nafarroako presidenteak "maitasuna" eta "babesa" helarazi dizkie ostegunetik ostiralerako goizaldean Iruñean eraso homofobo baten biktima izan ziren bi gazteei.

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