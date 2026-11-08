Eusko Jaurlaritza eta oposizioa bihar hasiko dira aurrekontuak negoziatzen
Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburua EH Bildurekin, PPrekin eta Sumarrekin bilduko da, Jaurlaritzaren proposamena eztabaidatzeko.
Noël d'Anjou Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza sailburuak bihar, astelehena, ekingo dio Eusko Legebiltzarreko talde politikoekin 2027ko aurrekontu orokorrak negoziatzeko bilera sortari.
Sailburua Sumarrekin bilduko da 10:00etan, PPrekin 11:30ean eta EH Bildurekin 13:00etan.
EAJren eta PSE-EEren gobernuak gehiengo nahikoa du aurrekontuak onartzeko, baina Imanol Pradales lehendakariak ostiralean Eusko Legebiltzarrean adierazi zuenez, proiektua hobetzeko "ekarpen eta proposamen konstruktiboak" jasotzea espero du, nahiz eta erabat ziurtatuta egon, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan gertatzen dena gertatzen dela.
Urriaren 27an, Gobernu Kontseiluak EAErako 2027ko Aurrekontu Orokorren Proiektua onartu zuen, 17.629 milioi eurokoa, 2026koa baino % 7,6 handiagoa. Jaurlaritzaren arabera, markak hausten dituzten aurrekontu horiek "zerbitzu publikoak indartzea" eta "Euskadi etorkizuneko erronketarako prestatzea" dute helburu.