Jaurlaritza EH Bildu, Sumar eta PPrekin bilduko da astelehen honetan aurrekontuak negoziatzen hasteko
Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Sumarreko ordezkaria hartuko du Lehendakaritzan 10:00etan, PPrena 11:30ean eta EH Bildurena 13:00etan.
Eusko Jaurlaritza EH Bildu, Sumar eta PPrekin bilduko da astelehen honetan, azaroaren 9an, 2027rako EAEko Aurrekontu Orokorrak negoziatzeko bilera-sortari hasiera emateko. Lehendakaritzak ohar baten bidez jakitera eman duenez, Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburua Sumarrekin bilduko da 10:00etan, PPrekin 11:30ean eta EH Bildurekin 13:00etan.
Ostiralean Eusko Legebiltzarrean egindako kontrol saioan, Imanol Pradales lehendakariak iragarri du astelehenean hasiko dela alderdiekin aurrekontuak negoziatzeko bilera-sorta. Lehendakariak esan du "proiektua hobetzeko ekarpenak eta proposamen eraikitzaileak jasotzea" espero duela, eta azpimarratu duenez, "herri honek funtzionatzen du" eta, "azaroaren 29an gertatzen dena gertatzen dela, herri honek funtzionatzen jarraituko du".
Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak 2027rako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Proiektua onartu zuen urriaren 27an. Inoizko aurrekontu proiekturik handiena izango da, 17.629 milioi eurokoa, 2026koa baino % 7,6 handiagoa. Jaurlaritzaren arabera, zerbitzu publikoak "indartzea" eta Euskadi etorkizunerako "prestatzea" dute helburu nagusi.
Etxebizitzara zuzendutako aurrekontua
Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak Etxebizitzara bideratutako aurrekontuari buruz galdetu dio lehendakariari, 2027an 504 milioi eurokoa izango baita, iaz baino bi milioi gehiago. Sumarren arabera, ez da nahikoa etxebizitzaren arazoari aurre egiteko.
Pradalesen iritzian, 2025eko eta 2026ko aurrekontuetan Europako 169 milioi funts zeuden etxebizitzari zuzendutako aurrekontuetan jasota, baina 2027an ez da Europako dirudik egongo, eta etxebizitzara zuzendutako partida funts propioetatik helduko da.
Hernandezek adierazi du Sumarrek ez dituela aurrekontuak babestuko.
Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramaileak, bestalde, ostegunean Diputatuen Kongresuko Diputazio Iraunkorrean etxebizitzari buruz bozkatuko den bigarren dekretuari buruz galdetu dio lehendakariari.
Otxandianok testu horren "garrantzia" azpimarratu du, eta EAJk dekretua errefusatu izana "nekez uler daiteke" esan ostean, Eusko Jaurlaritzaren jarrera zein den azaltzeko eskatu dio lehendakariari.
Imanol Pradales lehendakariak EH Bilduri eskatu dio etxebizitzari buruzko Estatuko dekretuekin gerta daitekeenari "begiratu eta itxaron" beharrean, Euskadin ere "busti" dadila. Hori dela eta, laster Eusko Legebiltzarrean bozkatuko den administrazioa sinplifikatzeko lege berria babesteko eskatu dio.