Legatzaren arrantza % 20 eta bisiguarena % 35 murriztea proposatu du Bruselak 2027rako
Sardinaren kasuan, Frantziak eta Espainiak ezarriko lituzkete arrantza-kuotak Bizkaiko Golkoan.
Europako Batzordeak murrizketa handiak proposatu ditu ostegun honetan iberiar uretako arrantzarako, Bizkaiko Golkoa barne, 2027rako. Legatzaren kasuan, kuotaren % 20 murriztea jarri dute mahai gainean, eta bisiguaren kuota % 35 (2028ra ere zabalduko litzateke). Era berean, zapoaren (% 22) eta txitxarroaren (% 6) kasuetan igoerak planteatu ditu.
Halaber, ur horietan arraia arrantzatzeko kuota 2027an eta 2028an mantentzea planteatu du, "zuhurtziazko ikuspegia" oinarri hartuta, hau da, datu zientifikorik ez dagoelako edo espeziearen kalteberatasun-egoera bat dagoelako.
Bruselak gogorarazi du bere proposamena Itsasoa Esploratzeko Nazioarteko Kontseiluaren (ICES) azken irizpen zientifikoetan oinarritzen dela, eta azpimarratu du helburua dela arrantza maila jasangarrietan mantentzea, sektorearen epe luzerako bideragarritasuna babestuz.
Bestalde, Bruselak Frantziari, Espainiari eta Portugali lupia eta sardina populazioetarako kuota nazionalak ezartzeko baimena ematea proposatu du. Hala, Frantziak eta Espainiak sardina-kuotak ezarriko lituzkete Bizkaiko Golkoan.