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Ueno bankuaren erorketak kinka larrian jarri du Paraguaiko Gobernua
Paraguaiko Banku Zentralak #Ueno bankua likidatu du. Erakundeak Estatuko funtsak kudeatzen zituen eta ia hiru milioi bezero zeuzkan. Dozenaka pertsona aurrezkiak ateratzen saiatu ziren, baina lokalak itxita eta zaindariek babestuta aurkitu zituzten.
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