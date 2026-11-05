Krisia Paraguain
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Ueno bankuaren erorketak kinka larrian jarri du Paraguaiko Gobernua

Iragarkia
AME3257. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 04/11/2026.- Personas participan en una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, este miércoles en Asunción (Paraguay). "Basta de privilegios, carajo", gritó indignado el joven Hamoudy Salem, más conocido por su apodo artístico de 'Mr. H', ante cientos de paraguayos indignados por la crisis financiera que enfrenta el país suramericano, luego de la intervención que hizo el Banco Central (BCP) de la entidad privada Ueno bank. EFE/ Juan Pablo Pino
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Paraguaiko Banku Zentralak #Ueno bankua likidatu du. Erakundeak Estatuko funtsak kudeatzen zituen eta ia hiru milioi bezero zeuzkan. Dozenaka pertsona aurrezkiak ateratzen saiatu ziren, baina lokalak itxita eta zaindariek babestuta aurkitu zituzten.

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