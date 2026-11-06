Industria-ekoizpenak % 4,7 egin du gora Euskadin, eta % 5,5 behera Nafarroan irailean
Euskal Autonomia Erkidegoko hazkundea Estatuko batezbestekoa baino bi puntu handiagoa izan da; Nafarroan, berriz, autonomia-erkidego guztietako beherakadarik handiena izan da. Espainiako Estatuan, industria-ekoizpena % 2,5 hazi da.
Industria-ekoizpenak % 4,7 egin zuen gora Euskadin joan den irailean, 2025eko hilabete berarekin alderatuta. Nafarroan, aldiz, % 5,5 egin zuen behera, autonomia-erkidego guztietako jaitsierarik handiena. Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratutako Industria Ekoizpenaren Indizearen (IPI) datuek erakusten dute hori.
Bi lurraldeetako bilakaera ez dator bat Espainiako Estatu osoarekin. Izan ere, industria-ekoizpena % 2,5 hazi zen Estatuan urte arteko tasan, abuztuan baino 1,2 puntu gehiago. Orduan, % 1,3ko hazkundea izan zuen.
Euskadiko industria Estatuko batezbestekoaren gainetik
Euskadin izandako % 4,7ko hazkundea Estatuko batezbestekoaren gainetik dago, baina irailean hazkunderik handiena izan zuten erkidegoetatik urrun. Madril izan zen lehenengoa (% 8,6), eta haren atzetik geratu ziren Murtzia (% 5,6) eta Andaluzia (% 5,3).
Urteko lehen bederatzi hilabeteetako datuei erreparatuz gero, ordea, bilakaera apalagoa izan da Euskadin. Urtarriletik irailera bitartean, industria-ekoizpena % 1 hazi da iazko aldi berarekin alderatuta; Estatuko batezbestekoa, berriz, % 1,5ekoa izan da.
Nafarroak izan du beherakadarik handiena
Nafarroako egoera bestelakoa izan da. Industria-ekoizpenak % 5,5 egin zuen behera irailean, iazko hilabete berarekin alderatuta. Autonomia-erkidego guztien artean, Nafarroak izan du jaitsierarik handiena.
Estatu osoan, industria-jarduerak gora egin zuen hamaika erkidegotan, eta behera bostetan. Nafarroaz gain, Extremaduran izan zen beherakadarik handiena, % 4koa. Katalunian, berriz, ez zen aldaketarik izan.
Energiak bultzatu du industria-ekoizpena
Sektoreka, energiaren ekoizpena izan da iraileko hazkundearen eragile nagusia: % 7,1 egin zuen gora. Ekipo-ondasunek ere gora egin zuten (% 3,2), baita bitarteko ondasunen ekoizpenak ere (% 2,4).
Kontsumo-ondasunek, aldiz, % 1 egin zuten behera. Jaitsiera handiagoa izan zen kontsumo-ondasun iraunkorretan (% 4,2), ez-iraunkorretan baino (% 0,7).
Jarduera-adarren arabera, hazkunderik handienak ekipo eta material elektrikoaren fabrikazioan (% 22,6), beste garraio-material baten fabrikazioan (% 13,4) eta elektrizitatearen eta gasaren hornikuntzan (% 9,6) izan ziren.
Kontrako joera izan zuten larrugintzak eta oinetakogintzak (% 12,8ko jaitsiera), jantzigintzak (% 10,1ekoa) eta koke-lantegiek eta petrolio-fintzeak (% 6,4koa).
Hilabete batetik bestera, industria-ekoizpena % 0,8 hazi zen irailean, abuztuarekin alderatuta. Urtaroko gorabeherak eta egutegiaren eragina zuzenduta, urte arteko hazkundea % 2koa izan zen.