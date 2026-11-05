Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaileak ondorioztatu du ez zela praxi txarrik egon enpresaren kudeaketan
EITBk eskuratu duen txosten baten arabera, hartzekodunen lehiaketa "fortuitoa" izan da. Beraz, administratzaileak aditzera ematen du ez zela enpresa egoera horretara eramateko asmorik egon eta kudeatzaileei ezin zaiela erantzukizunik eskatu.
Tubos Reunidosen hartzekodunen-lehiaketa kudeatzen duen administratzailearen arabera, enpresaren konkurtsoa "fortuitoa" da. Hala dio ELA sindikatuak eta Kreditu Ofizialeko Institutuak (ICO) jarritako helegiteei erantzuten dien eta EITBk eskuratu ahal izan duen txosten batean.
Beraz, modu horretara, administratzaileak aditzera ematen du ez zela praxi txarrik egon edo asmo gaiztoz jokatu enpresa egoera horretara eramateko, eta kudeatzaileei ezin zaiela erantzukizunik eskatu.
Une honetan hiru konkurtso-prozedura daude irekita Tubos Reunidosen inguruan. Taldeko sozietate nagusia likidazio prozesuan dago eta beste zazpi sozietateak hartzekodunen lehiaketan daude, bi prozesutan banatuta.
Prozesu horiek martxan jarri zirenean, ICOk eta ELA sindikatuak hartzekodunen-lehiaketaren kalifikazioari buruzko helegiteak jarri zituzten eta horiei erantzuna eman die orain konkurtso-administratzaileak.
EITBk eskuratu duen txostenaren arabera, konkurtsoen kalifikazioa zehazteko eta ebazpen-proposamen bat egiteko garrantzitsuak izan daitezkeen gertakarien azterketa egin du administratzaileak. Horretarako, kaudimen gabeziaren arrazoiak aztertu ditu, baita gabezia hori sortu edo areagotu duen jokabiderik egon den analizatu ere.
Txoten horretan zehazten da, analisiaren ondoren, ez duela uste "erruduntzat jotzeko legezko baldintzak betetzen direnik".