Lan-istripua
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Pitillaskoa bezalako istripuak saihesteko premiazko neurriak eskatu dituzte sindikatuek

Iragarkia
Concentración de UGT y CCOO en protesta por el accidente laboral mortal ocurrido en Pitillas. EUROPA PRESS 05/11/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

UGTk eta CCOOk elkarretaratzea egin dute Iruñean, Pitillasen (Nafarroa) izandako lan-istripuaren ondorioz. Hiru pertsona hil ziren, etxalde batean. Lan-ezbeharren aurkako inbertsio sakona eta baliabide gehiago eskatu dituzte.

Lan istripuak Nafarroa Sindikatuak Ekonomia

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