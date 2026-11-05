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Pitillaskoa bezalako istripuak saihesteko premiazko neurriak eskatu dituzte sindikatuek
UGTk eta CCOOk elkarretaratzea egin dute Iruñean, Pitillasen (Nafarroa) izandako lan-istripuaren ondorioz. Hiru pertsona hil ziren, etxalde batean. Lan-ezbeharren aurkako inbertsio sakona eta baliabide gehiago eskatu dituzte.
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