Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren aurrekontua % 5,6 handitu da, 60 milioi euroraino
Sailaren lehentasunen artean dago tokiko turismoaren eta merkataritzaren lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatzea.
Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburu Cristina Gonzalezek bere sailaren 2027rako aurrekontua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. 59,8 milioi euroko aurrekontua izango du, hain zuzen, datorren urtean, 2026an baino % 5,6 gehiago.
Aurkezpenean zehaztu du Turismorako 23,2 milioi bideratuko dituztela, eta horietatik 10,2 milioi Basquetour Turismoaren Euskal Agentziak jasoko ditu.
Arlo horretan, iaz berrikuntza gisa iritsi zen "Turismo sektorearen lehiakortasuna eta jasangarritasuna bultzatzeko funtsa" izeneko partida berria, turismo egonaldiei ezarritako zergaren gaineko akordioaren ondorioz.
Diru partida horren gaineko konpromisoan oinarrituta, 1,5 milioi bideratu dituzte lehen urtean, eta 2 milioi hurrengo ekitaldietan, zerga indarrean sartzen denean. Beraz, 2027an milioi erdi euro gehiago bideratuko dira horretara.
Diru horrekin turismo garapen txikiagoa duten hiri, udalerri, eskualde eta lurraldeen potentziala zuzenean eta modu nabarmenean bultzatzen duten ekimenetara bideratuko da, bai eta urtaroaren arabera turismoa aldatzen laguntzen duten ekimenetara ere.
Gainera, sektoreko enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatu nahi dute, erakundeekin lankidetzan garatutako laguntza lerroen edo proiektuen bidez.
2027ko beste berrikuntzetako bat turismoari aplikatutako adimen artifiziala garatzeko inbertsioa izango da. Helburu du teknologia horren erabilera Grand Tourreko turismo orriaren bidez integratzea. Orri horrek Euskadiko ibilbideak sustatzen ditu, egonaldiaren luzapena indartzeko asmoarekin.
Bestalde, merkataritzak 25,5 milioi euroko aurrekontua izango du, aurten baino % 14,7 handiagoa. Eraldaketa komertziala hiru zutabetatik landuko da. Lehenik eta behin, merkataritza jardueraren lege berri bat, "esparru modernizatua" eskainiko duena.
Bigarrenik, programak eta laguntzak indartzea aurreikusten da, eta aurrekontua "pixkanaka" handitzea. Era berean, Administrazioaren egitura indartuko da, "sektorearen beharrei eraginkortasun handiagoz erantzuteko".
Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuaren aurrekontua 8,6 milioikoa izango da 2027an; horietatik 7,1 milioi Sailaren transferentziari dagozkio, eta gainerakoa diru sarrera propioei. Kontsumobideren xedea da kontsumo eskubideak ahalik eta modu eraginkorrenean bermatzea.