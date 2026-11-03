Osasun Sailak 5.700 milioi eurotik gorako aurrekontua izango du, besteak beste, itxaron-zerrendak murrizteko eta prebentzioa indartzeko
Kontuak % 7,45 handituko dira, eta biztanleko 2.536 euroko inbertsioa egingo da, Estatuko handiena. Sailak diru-kopuru bat gorde du Mahai Sektorialean lan-akordioa lortzeko.
Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak 2027rako Osasun Sailaren aurrekontuak aurkeztu ditu astearte honetan Eusko Legebiltzarrean. Sail hori da aurrekontuen proiektu orokorretik baliabide gehien jasoko dituena; 2027an 5.724,3 milioi kudeatuko ditu, aurten baino % 7,4 gehiago. Martinez sailburuak azaldu duenez, igoera hori "herritarrei ematen zaien arreta hobetzeko apustuaren ondorio da", eta zehaztu du biztanleko 2.536 euroko inbertsioa egingo dela, Estatuko altuena.
Bere agerraldian, Martinezek azaldu du kontu horiek lau arlotan emaitzak lortzera bideratuta daudela: itxaronaldi gutxiago, prebentzio handiagoa, berrikuntza gehiago eta osasunaren eta zainketen arteko jarraitutasun handiagoa.
2027an Osakidetzari zuzendutako aurrekontua 4.612,5 milioi eurokoa da, 2026an baino % 7,9 handiagoa. Partida nagusia langileen gasturako da: 2.960 milioi euro, aurrekontuaren % 64,2 eta % 7,1eko igoerarekin. Igoera horren helburua plantilla indartzea eta mahai sektorialean sindikatuekin negoziatzeko aurrekontu-babesa izatea da. Datorren urtean 5.425 plaza ebatziko dira, martxan dauden LEPei dagozkienak, eta 2026-2027 promozioko 589 egoiliarri prestakuntza emango zaie.
Inbertsioak egiteko 190,81 milioi euro bideratuko ditu 2027an Osakidetzak: 144,54 milioi obretara, 25,47 milioi ekipamendura, 16,21 milioi instalazioetara eta 4,60 milioi informatikara.
Prebentzioari dagokionez, Osasun Publikoaren eta Adikzioen partida 97,7 milioira igoko da 2027an. Horrekin zaintza epidemiologikoa, agerraldien aurreko erantzuna eta abar landuko dituzte.
Hala ere, hazkunderik handiena txertaketarako izango da; 52,4 milioi euro bideratuko dira, iaz baino % 51,8 gehiago. Berrikuntzen artean, honako hauek daude: egoitzetan dauden helduentzako VRSaren aurkako txertaketa, eta Mpox txertaketa, pneumokoko eraginkorragoa, hirukoitz birikoa eta tetanosaren eta difteriaren txertoa helduentzat. Halaber, herpes zosterraren txertoen gastua ere handitu egingo da, gaixotasun horren gorakada dela eta.
Baheketak ere zabaltzen dira. Bularreko minbiziaren baheketa 45 urtetik aurrera egingo da (orain 48 urterekin da), eta kolonekoak edo zerbixekoak ere zabaltzen dira. Jaioberrien baheketak ere gora egingo du, 22 gaixotasun bahetzetik 37 izatera pasatuko baita datorren urteko martxoan.
Ikerketa eta berrikuntza sanitarioak 48,3 milioi euro izango ditu: 32 milioi I+G+b arlorako eta eraldaketa sanitariorako, eta 16,3 milioi goi-teknologiarako.
Farmazian, adibidez, aurrekontua 1.105,7 milioi eurokoa da, 2026an baino % 8,3 gehiago. Kopuru horretatik, 610,7 milioi farmazia komunitariora bideratzen dira, % 0,8ko igoerarekin, eta 495 milioi Osakidetzako ospitale-farmaziara, berariazko tratamenduak, terapia aurreratuak eta terapia genikoa finantzatzeko, horien artean gaixotasun arraroei eta leuzemiei zuzendutakoak.
Azkenik, osasuna eta zainketak batzeko helburuarekin, arreta soziosanitarioak % 26,1 gehiagoko aurrekontua izango du, 50,2 milioi eurora iritsi arte. Kopuru horretatik, 43,3 milioi hiru foru-aldundiekin egindako hitzarmenei dagozkie, 2026an baino % 35 gehiago.